La scène mondiale se recompose autour d’un front de civilisation. D’un côté, l’idéologie du « non-être » qui déracine, standardise et marchandise ; de l’autre, un pôle fidèle à la Tradition, à l’ordre et à la continuité historique. Ici, pas de faux débats : c’est sens contre vide, stabilité contre chaos. L’affrontement traverse l’école, les arts, le droit, la mémoire ; il dessine une boussole claire pour qui veut sortir de la propagande et retrouver la verticalité.

Cette grille de lecture relie métaphysique et stratégie, culture et puissance. De la question de l’Être aux opérations militaires, de l’orthodoxie à la géopolitique concrète, tout converge : protéger, restaurer, transmettre. L’Europe officielle a choisi l’escalade, la censure et la servilité stratégique ; les peuples réclament souveraineté, paix juste, énergie bon marché, dignité. La multipolarité n’est pas un slogan : c’est l’architecture d’un monde qui refuse le nivellement marchand et l’ingénierie du consentement.

Ici, on quitte le bavardage médiatique pour entrer dans l’ossature d’une pensée qui tranche. La Tradition commande, la stratégie suit ; la victoire appartient aux enracinés. Comprendre ce choc, c’est choisir : fidélité, continuité, ordre.

Alexandre Douguine et Xavier Moreau font vaciller les récits standardisés, sur Géopolitique Profonde.

