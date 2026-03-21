Our vision of history is Greece-centric, Hellenistic. So we see Iran with enemy’s eyes. If we change the sight (as Henri Corbin invites us to do) we discover the enormous Universe of Iranian genius. Philosophy, religion, history, metaphysics, time, light, duality are Iranian.

Iranian religion is essential in post-Babylonian Judaism and in Christianity. Iranian influence on Hellenism and Roman Empire is decisive. The best aspects of Islamic tradition - al-falsafa, Sufism, Shia, culture, poetry, science - have mostly Iranian roots. Iran is greatest.

Iran is much more than Iran, than Shia. It is the Civilisation-State. The place of Islamic Civilisation-State is void by now. When Iran wins it will have rights to be its core than anybody else.

The courage of Iranian people is incredible. If you win over dragon, you become the ultimate Master. Even if you lose you get the victory in the heaven. Those who fall on the path of Mahdi, rise and fly. Once the victory will be not only there but here also. That is called Zuhur.

When you count the wastes in money Angels count the souls of righteous. There are two economies. The materialist West is doomed. Better accomplish TACO. Don’t mess with the Angels.

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Btw the concepts of Angel and Paradise are Iranian too. The Pharisees tradition of Ezra is Persian. Including the Jewish mystical racism is Persian as well. The idea of Messiah is Iranian, Zoroastrian (King-Saviour -Saoshyant). The theory of linear time is Iranian.

The concept of God as Intellect, Logos is Persian (Ahura Mazda, menog). The idea of Light is Persian. The idea of Resurrection is Persian. And the idea of devil is Persian too. Almost everything Western tradition values most has Persian origins.

Many things we like by the Semites - Jews and Arabs ( or Arameans) are Persian. The so called “oriental” features in Hellenism are Persian. We can speak of Hellenism or of Iranian with the same right.

It is extremely sad and tragic that we discover Iran in war against it. Iran as Idea, as Mission, as global metaphysical Power, as Aryan (=Iranian) Civilisation will win.

The deep Iranian identity is embedded perfectly and harmoniously in Vilayat-e Fakih political doctrine. So in vain to oppose the ayatollah regime to Shah’s Iran. Reza Pehlevi is simulacrum, Epstein figure, the tool of CIA and Mossad. He has nothing to do with real Iran.

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