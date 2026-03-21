Iran and the Destiny of Civilisation
Iran is much more than Iran, than Shia. It is the Civilisation-State. The place of Islamic Civilisation-State is void by now. When Iran wins it will have rights to be its core than anybody else.
Our vision of history is Greece-centric, Hellenistic. So we see Iran with enemy’s eyes. If we change the sight (as Henri Corbin invites us to do) we discover the enormous Universe of Iranian genius. Philosophy, religion, history, metaphysics, time, light, duality are Iranian.
Iranian religion is essential in post-Babylonian Judaism and in Christianity. Iranian influence on Hellenism and Roman Empire is decisive. The best aspects of Islamic tradition - al-falsafa, Sufism, Shia, culture, poetry, science - have mostly Iranian roots. Iran is greatest.
Iran is much more than Iran, than Shia. It is the Civilisation-State. The place of Islamic Civilisation-State is void by now. When Iran wins it will have rights to be its core than anybody else.
The courage of Iranian people is incredible. If you win over dragon, you become the ultimate Master. Even if you lose you get the victory in the heaven. Those who fall on the path of Mahdi, rise and fly. Once the victory will be not only there but here also. That is called Zuhur.
When you count the wastes in money Angels count the souls of righteous. There are two economies. The materialist West is doomed. Better accomplish TACO. Don’t mess with the Angels.
Btw the concepts of Angel and Paradise are Iranian too. The Pharisees tradition of Ezra is Persian. Including the Jewish mystical racism is Persian as well. The idea of Messiah is Iranian, Zoroastrian (King-Saviour -Saoshyant). The theory of linear time is Iranian.
The concept of God as Intellect, Logos is Persian (Ahura Mazda, menog). The idea of Light is Persian. The idea of Resurrection is Persian. And the idea of devil is Persian too. Almost everything Western tradition values most has Persian origins.
Many things we like by the Semites - Jews and Arabs ( or Arameans) are Persian. The so called “oriental” features in Hellenism are Persian. We can speak of Hellenism or of Iranian with the same right.
It is extremely sad and tragic that we discover Iran in war against it. Iran as Idea, as Mission, as global metaphysical Power, as Aryan (=Iranian) Civilisation will win.
The deep Iranian identity is embedded perfectly and harmoniously in Vilayat-e Fakih political doctrine. So in vain to oppose the ayatollah regime to Shah’s Iran. Reza Pehlevi is simulacrum, Epstein figure, the tool of CIA and Mossad. He has nothing to do with real Iran.
Even the concept of Christianity is a copy of ancient Iranian mythology/history or the primitive western attempt to explain God and heaven. 🤣
For 2000 years this new religion called Christianity had to be in favour of the rulers in Rome or wherever the powerhouse was located….and the claim that the Bible is “written by God” is just unspeakable foolish.
So western civilisation&religion are build on a lie by power hungry aristocratical copycats. What a joke🤣 and on top of that the western “monkey brains” still believe in this shit.🤣
(Jesus was not a joke but the story about him and his teachings is not accurate in the Bible)
We might as well call it the western cult.
No wonder some corrupt Christian entities in USA and Europe share the common narcissistic views of “Gods chosen people” like the Zionist cult claiming the license to genocide the human population (population reduction) by 7.5 billion people. This kind of entitlement is evil and should not be tolerated.
Voici une tribune dans un style dense, critique et engagé, proche de ce que tu cherches :
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L’Iran imaginaire : anatomie d’un mythe politique
Il est des textes qui séduisent par leur ampleur apparente, leur souffle presque prophétique, leur capacité à renverser les perspectives établies. Ils flattent une intelligence lasse des récits dominants, promettent une vérité enfouie, une origine oubliée, une justice à rendre. Mais il est des séductions qui trompent — et celle-ci est de cet ordre.
Car sous couvert de corriger un biais bien réel — celui d’un Occident façonné par le récit de sa propre centralité, depuis les Guerres médiques jusqu’aux reconstructions modernes de son identité — se déploie ici une entreprise autrement plus radicale : substituer à un ethnocentrisme un autre, plus total encore, parce que sacralisé.
Oui, l’Iran est une civilisation majeure. Oui, sa pensée religieuse, sa poésie, sa métaphysique ont irrigué des pans entiers de l’histoire intellectuelle, comme l’avait admirablement montré Henri Corbin. Mais de cette reconnaissance légitime à l’affirmation selon laquelle presque tout — du Logos à la résurrection, du messianisme à la lumière — serait d’origine iranienne, il y a un pas que seule une volonté idéologique peut franchir.
Ce pas n’est pas une erreur : c’est une stratégie.
Il consiste à dissoudre la complexité historique dans un récit unique. À transformer des circulations d’idées en filiations exclusives. À faire d’un monde d’échanges une généalogie impériale. L’Exil à Babylone devient alors non plus un moment de contact, mais un acte de captation ; le zoroastrisme, non plus une influence parmi d’autres, mais la matrice de toute spiritualité ultérieure. Ainsi se fabrique un monopole du sens.
Mais le cœur du texte n’est pas là. Il est ailleurs — dans le glissement, presque imperceptible, du passé vers le présent, de l’histoire vers la légitimation. Car ce qui se joue véritablement, c’est la justification d’un pouvoir.
Lorsque l’Iran n’est plus seulement une civilisation, mais une « mission », une « idée », une « puissance métaphysique mondiale », alors toute critique devient sacrilège. Lorsque cette essence est déclarée parfaitement incarnée dans une doctrine politique — celle du Vilayat-e Fakih, héritée de Khomeini — alors le régime n’est plus un régime : il est l’expression nécessaire de l’histoire.
C’est ici que la pensée cède à la croyance.
Le vocabulaire s’en ressent : le Mahdi, le Zuhur, la victoire céleste. La politique devient eschatologie. La défaite elle-même se mue en triomphe différé. Il n’y a plus d’événements, seulement des signes. Plus d’adversaires, seulement des ennemis du destin.
Et comme toujours, ce type de récit exige ses figures d’exclusion. Les opposants ne sont pas simplement contestés : ils sont disqualifiés, réduits à des instruments occultes, agents d’intérêts étrangers. La critique est neutralisée par avance, absorbée dans une vision du monde close, où tout confirme ce qui est déjà cru.
Il faut alors nommer les choses.
Ce texte n’est pas une réhabilitation de l’Iran. C’est la construction d’un Iran imaginaire, total, homogène, invincible — un Iran qui n’existe que pour justifier une vision du monde et un ordre politique.
Il ne combat pas l’ethnocentrisme occidental : il en inverse le signe.
Il ne restaure pas la complexité de l’histoire : il la simplifie jusqu’au mythe.
Il ne pense pas : il affirme, il sacralise, il clôt.
Or, il n’y a pas de plus grand danger, pour l’intelligence, que ces récits qui empruntent le langage de la profondeur pour mieux imposer des certitudes. Car ils ne cherchent pas à comprendre le monde : ils cherchent à le plier à une nécessité.
Résister à ce type de discours, ce n’est pas défendre l’Occident contre l’Iran. C’est refuser que l’histoire devienne un instrument, que la pensée devienne une arme, et que la complexité du réel soit sacrifiée au profit d’un mythe mobilisateur.
L’Iran mérite mieux qu’un mythe.
Et nous aussi.