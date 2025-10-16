Trump, Civilizational State and Russian Textbook Revisions — Dugin–Zhang Dialogue Part 1
Trump, Civilizational State and Russian Textbook Revisions — Dugin–Zhang Dialogue Part 1
Oct 16, 2025
Alexander Dugin Podcast
Doctor of Sociology and of Political sciences, PhD of Philosophy. Founder of Russian geopolitical school and Eurasian Movement.Doctor of Sociology and of Political sciences, PhD of Philosophy. Founder of Russian geopolitical school and Eurasian Movement.
Listen on
Substack App
RSS Feed
Recent Episodes